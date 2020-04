Stand: 25.04.2020 08:31 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Vollsperrung des Rendsburger Kanaltunnels

Seit dem frühen Samstagmorgen ist der Rendsburger Kanaltunnel für Autofahrer nicht passierbar. Im Rahmen der Grundinstandsetzung muss die Energieversorgung des Bauwerks umgebaut werden. Das hatte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Kiel-Holtenau mitgeteilt. Die Vollsperrung dauert bis Montag (27.4.), 5 Uhr. Vom 8. bis 11. Mai folgt dann eine weitere Vollsperrung.

Trafos wechseln, Verteilungen umbauen

"An beiden Wochenenden wird die Stromversorgung des Tunnels unterbrochen", erklärte WSA-Projektingenieur Christian Effe. "So können die Arbeiter der beauftragten Fachfirmen unter anderem Trafos in den Betriebsgebäuden auf der Nord- und Südseite austauschen, die Mittelspannungsanlage reinigen und die Niederspannungshauptverteilung umbauen."

Für den Zeitraum der Vollsperrungen werden die Autofahrer gebeten, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. Wie es aktuell auf den Straßen in Schleswig-Holstein aussieht, können Sie in unserem Verkehrsservice nachlesen.

