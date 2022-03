Vollsperrung der B76 zwischen Tarp und Jarplund Stand: 17.03.2022 09:22 Uhr Autofahrer müssen ab heute einen Abschnitt der L317, ehemals B76, zwischen Tarp und Jarplund umfahren. Wegen Sanierungsarbeiten an der Landesstraße ist die Strecke gesperrt.

Seit vergangenem Jahr saniert der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein die beschädigte Landesstraße 317 in mehreren Bauabschnitten. Auch der Radweg zwischen Tarp und Jarplund im Kreis Schleswig-Flensburg soll erneuert werden. Heute starten nach der Winterpause die Arbeiten am vierten Abschnitt. Die Arbeiten beginnen in der Einmündung L317/L96 (Stapelholmer Weg) und enden an der Einmündung L317/Munkwolstruper Weg. Dafür ist die Strecke seit dem Morgen voll gesperrt.

Umleitungen zwischen Jarplund und Tarp ausgeschildert

Die Umleitung verläuft von der Einmündung L317/L96 (Stapelholmer Weg) über die L96 Richtung Westen und folgend Richtung Norden über die K85 (Tarper Straße) sowie die K128 (Flensburger Straße) und umgekehrt. Die Einmündung L317/L96 (Juhlschauer Weg) ist ebenfalls gesperrt. Die Umleitung aus Richtung Freienwill (L 23) erfolgt über Großsolt und den Kreisverkehr Tarp (L267/L193).

Einschränkungen für Busse und einige Anlieger

Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten vom 4. April bis Ende April ist dieser Abschnitt auch für den Busverkehr voll gesperrt. Anlieger müssen damit rechnen, dass Grundstücke schwer zu erreichen sein werden. Die Baufirma vor Ort will zusätzlich durch Hauswurfsendungen über die Bauarbeiten informieren. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein bittet, sich auf die Arbeiten einzustellen, den Umleitungen zu folgen und um Rücksicht auf die Menschen an der Baustelle.

Arbeiten am Bauabschnitt bis zum Sommer

Das Land Schleswig-Holstein trägt die Kosten von rund fünf Millionen Euro. Über die weiteren Abschnitte will das Land gesondert informieren. Die Fertigstellung der Landesstraßensanierung zwischen Tarp und Jarplund ist für diesen Sommer geplant.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.03.2022 | 19:30 Uhr