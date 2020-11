A7 bei Schleswig: Demonstranten seilen sich ab Stand: 27.11.2020 12:27 Uhr In Höhe Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) haben Protestler zeitweise die A7 blockiert: Sie seilten sich dort von einer Brücke ab. Die Polizei sperrte die Autobahn in beide Richtungen.

Staus in beide Richtungen und Stillstand - das war das Resultat einer Aktion von vier Menschen, die sich am Vormittag um kurz nach neun Uhr von einer Brücke über der Autobahn abseilten. Aus Sicherheitsgründen musste die Polizei beidseitig die Fahrbahnen zwischen Schleswig-Schuby und Jagel sperren. Einsatzkräfte der Höhenrettung trafen später ein, um die Aktion zu beenden. Erst drei Stunden später gab es wieder freie Fahrt.

Nächste Station: Polizeiwache in Flensburg

Insgesamt waren 20 Polizisten vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Schleswig unterstützte mit einem Leiterwagen. Vier weitere Demonstranten hielten sich auf der Brücke auf. Sie hissten dort auch ein Transparent mit der Aufschrift "Mit Vollgas in die Klimakatastrophe...? Jetzt umsteuern!" Laut Polizei leisteten die Protestler keinen Widerstand. Sie wurden mit zum Polizeirevier Flensburg genommen, um die Personalien aufzunehmen.

Protestler auch in anderen Bundesländern aktiv

Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein war die Aktion bei Schleswig offenbar Teil einer bundesweiten Umweltschutzaktion. Ähnliches passierte demnach in Mecklenburg-Vorpommern auf der A20 und in Niedersachsen auf der A1. Auch die Kohlbrandbrücke in Hamburg war betroffen. Dort blockierten nach Angaben der Polizei rund 40 Menschen den Verkehr.

AUDIO: Polizeieinsatz auf der A7 - Vollsperrung (1 Min)

