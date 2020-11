Vogelgrippe in SH: Erster gewerblicher Betrieb betroffen Stand: 17.11.2020 15:22 Uhr Nach zwei Hausgeflügel-Beständen ist der erste gewerbliche Halter in Schleswig-Holstein von der Geflügelpest betroffen. Der Betrieb liegt in Nordfriesland, wo bereits Tausende Tiere verendet sind.

In Schleswig-Holstein ist nun der erste gewerbliche Geflügelhalter von der Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - betroffen. Nach Angaben des Kreises Nordfriesland handelt es sich um einen Betrieb mit verschiedenen Standorten in der Gemeinde Emmelsbüll-Horsbüll, an denen rund 1.000 Enten, Gänse und Masthähnchen gehalten werden. Bei 15 verendeten Tieren hatte das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) das Geflügelpest-Virus des Typs H5N8 nachgewiesen. Am Dienstagvormittag musste der komplette Bestand getötet werden.

Appell des Landwirtschaftsministers

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums handelt es sich um den größten Geflügelpest-Ausbruch in einem Nutztierbestand in Schleswig-Holstein in diesem Jahr. Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) appellierte "an alle Geflügelhalter, die vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen einzuhalten, um weitere Ausbrüche in Geflügelhaltungen soweit wie irgend möglich zu minimieren". Die Behörden haben einen Sperrbezirk und ein Beobachtungsgebiet um den betroffenen Hof eingerichtet.

Albrecht: Stallpflicht zeigt Wirkung

In Schleswig-Holstein war der Geflügelpest-Erreger bereits in zwei Hausgeflügel-Beständen nachgewiesen worden. Auf der nordfriesischen Hallig Oland mussten 57 Hühner gekeult werden, in Heidmühlen (Kreis Segeberg) waren es 36 Tiere. Von den beiden Betrieben habe sich das Virus jedoch nicht auf weitere Nutztierbestände ausgebreitet, teilte das Landwirtschaftsministerium mit. Dazu habe auch die angeordnete Stallpflicht beigetragen, erklärte Minister Albrecht.

Weitere Wildvögel infiziert

Laut Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz ist am Dienstag auch bei 54 toten Wildvögeln der Geflügelpest-Erreger durch das FLI bestätigt worden. Damit sind in Schleswig-Holstein in diesem Herbst fast 6.000 Tiere durch das Virus verendet, mehr als 5.000 davon im Kreis Nordfriesland. Vor allem betroffen sind Wildenten und Wildgänse, aber auch bei einem Sperber, einem Seeadler und einem Uhu wurde das Virus nachgewiesen.

