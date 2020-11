Vogelgrippe erreicht Festland: Tote Hühner im Kreis Segeberg Stand: 09.11.2020 17:03 Uhr Die Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - ist erstmals in einer Tierhaltung auf Schleswig-Holsteins Festland ausgebrochen. Ab Dienstag gilt im Kreis Segeberg die Aufstallpflicht.

Betroffen ist ein Tierhalter aus Heidmühlen im Kreis Segeberg. Nach Angaben des Kreises sind in der Haltung innerhalb von drei Tagen mehr als 30 Prozent der Hühner verendet. Zuvor war demnach eine Wildente im Gehege gelandet und gestorben. Der Kreisveterinär hat die Tötung des Geflügelbestands mit 36 Tieren angeordnet.

Geflügel darf nicht mehr ins Freie

Laut Kreis wiesen Untersuchungen des Friedrich-Loeffler-Instituts bei allen verendeten Tieren das Virus H5N8 nach. Man müsse jetzt unbedingt verhindern, dass die Geflügelpest von Wildvögeln auf weitere Nutz- und Haustierbestände übergreifen könne, sagte Segebergs Landrat Jan Peter Schröder (parteilos). Mit der Aufstallpflicht darf ab Dienstag kein Geflügel in dem Kreis mehr ins Freie.

Vor allem Nordseeküste betroffen

Eine landesweite Stallpflicht hatte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) ausgeschlossen, weil die Geflügelpest derzeit vor allem die Westküste betrifft. Allein an der Nordseeküste melden die Behörden inzwischen mindestens 3.000 tote Vögel. Am Donnerstag war der erste Fall in einer Nutztierhaltung in diesem Herbst in Deutschland nachgewiesen worden, in einer Hühnerhaltung auf der nordfriesischen Hallig Oland.

Veterinäre warnen: Nicht anfassen

Veterinäre und der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) warnen eindringlich davor, tote Vögel zu berühren. Nach Angaben eines LKN-Sprechers besteht die Gefahr, dass Menschen zu Virenträgern werden und die Geflügelpest in andere Teile des Landes einschleppen. Zwar gebe es keine Hinweise, dass Geflügelpest-Erreger bisher auf Menschen übergesprungen sind - ausschließen könne das aber niemand, warnte der Sprecher.

Behörden raten, Abstand zu halten

Nach Angaben des Kreises Nordfriesland wollten einige Spaziergänger am Wochenende kranke Vögel zum Tierarzt bringen. Auch die Polizeinotrufe meldeten mehrere Anrufer, die sich erkundigt hätten, was sie mit erkrankten Vögeln unternehmen sollen. Die Behörden raten, Abstand zu halten und die Vögel in Ruhe sterben zu lassen.

VIDEO: Vogelgrippe: Aufstallungspflicht für Geflügelhalter (3 Min)

