Vogelgrippe auf Gänsefarm in Dithmarschen Stand: 24.11.2020 18:40 Uhr Nachdem die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, auf einer Gänsefarm im Kreis Dithmarschen ausgebrochen ist, wurden sämtlich Tiere des Betriebs getötet.

In einer Gänsefarm in Neufelderkoog (Kreis Dithmarschen) ist die Geflügelpest ausgebrochen. Es ist der fünfte Fall in einem Nutztierbestand in Schleswig-Holstein seit Anfang November, wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte. Die 630 Tiere des Betriebs wurden gemäß der Geflügelpest-Verordnung getötet.

AUDIO: Fünfter Fall von Geflügelpest in privater Haltung (1 Min)

Jetzt werden sogenannte Restriktionszonen eingerichtet, ein Sperrbezirk von mindestens drei Kilometern und ein Beobachtungsgebiet von mindestens zehn Kilometern rund um den betroffenen Betrieb. So hofft man, die weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen. In diesen Zonen gelten besondere Bestimmungen: unter anderem darf lebendes Geflügel nicht mehr transportiert werden.

Rund 9.600 verendete Wildvögel

Videos 4 Min Geflügelpest im Wattenmeer: Situation laut WWF dramatisch Auf dem Deich zwischen Schlüttsiel und Dagebüll wurden mehr als 8.000 tote Wildvögel gezählt. 4 Min

Das Friedrich-Loeffler-Institut wies zudem 41 weitere Fälle der Geflügelpest bei Wildvögeln in Schleswig-Holstein nach, darunter erstmals im Kreis Ostholstein. Die Gesamtzahl der bislang bestätigten Fälle liegt bei 264. Entlang der Nordseeküste erfasste der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz mittlerweile rund 9.600 verendete Wildvögel. "Landes- aber auch bundesweit wird ein Anstieg der Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln verzeichnet", sagte Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne). Seit Beginn des Geschehens Ende Oktober sind laut Ministerium mittlerweile in neun Bundesländern Nachweise der Geflügelpest erfolgt. Seit Mitte November besteht für alle privaten oder gewerblichen Geflügelbestände Stallpflicht.

Derweil wurde bei Knickschutzarbeiten in Rondeshagen (Kreis Herzogtum Lauenburg) ein verendeter Bussard gefunden. Nach Angaben des Kreises wurde das Tier anschließend positiv auf den Erreger getestet. Es ist der zweite bestätigte Geflügelpest-Fall im Kreis Herzogtum Lauenburg. An der Geflügelpest verendete Wildvögel wurden inzwischen in sieben Landkreisen und der Stadt Neumünster nachgewiesen.

Seit Mitte November gilt in Schleswig- Holstein wegen der Geflügelpest eine landesweite Stallpflicht für alle Geflügelbestände, auch für kleinere in privaten Haushalten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.11.2020 | 18:00 Uhr