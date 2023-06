Vogelgrippe am Eidersperrwerk: 1.300 Vögel verendet

Stand: 23.06.2023 19:52 Uhr

Es gibt weitere Fälle von Vogelgrippe an der Westküste. Das Virus wurde bei Lachmöwen am Eidersperrwerk bei Tönning bestätigt. 1.300 Vögel sind bereits verendet. Die Kolonie am Sperrwerk umfasst 1.700 Brutpaare.