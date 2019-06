Stand: 24.06.2019 00:00 Uhr

Viermaster "Peking" darf raus aus dem Dock

Die Sanierung des historischen Segelfrachtschiffs "Peking" schreitet voran: Heute früh soll der Viermaster das Dock der Peters Werft in Wewelsfleth (Kreis Steinburg) verlassen. Die Stiftung Hamburg Maritim geht davon aus, dass es für die "Peking" der letzte Dockaufenthalt "für voraussichtlich mehrere Jahre" gewesen sein wird. NDR.de zeigt das Ausdocken am heute ab circa 7.15 Uhr im Livestream.

Vier neue Masten

Die "Peking" liegt seit August 2017 zur Sanierung in der Peters Werft. Anfang Februar kam der Rumpf des Schiffes zuletzt ins Trockendock. Damals fehlten allerdings noch die neuen Masten. Die haben die Schiffbauer aus dem Kreis Steinburg in den vergangenen Wochen aufgestellt.

Der Plan der Werft sieht vor, dass die "Peking" gegen 7 Uhr wieder aufschwimmt. Mit dem Hochwasser der Stör um 8.25 Uhr sollen Schlepper den Viermaster an die Ausrüstungspier verholen. Alle weiteren Arbeiten sollen dort erfolgen, bis das Schiff voraussichtlich im kommenden Jahr wieder nach Hamburg kommt. Der Traditionssegler soll dort am Kleinen Grasbrook festmachen, wo in einer Art Freilichtmuseum historische Schiffe zu sehen sein sollen.

Havarierter Lotsenschoner liegt nebenan

In Wewelsfleth liegt seit Freitag auch ein anderes Schiff der Stiftung Hamburg Maritim: Nach einer Kollision auf der Elbe und einer aufwendigen Bergung brachten zwei Schlepper den Lotsenschoner "No. 5 Elbe" zur Peters Werft. Nun wird das Schiff genau untersucht, um zu entscheiden, welche Reparaturen notwendig sind. Ein gebrochener Mast, Teile der weißen Bordwand zersplittert, Leckagen im Unterwasserschiff - einige Schäden sind offensichtlich. Wie stark das Unterwasserschiff in Mitleidenschaft gezogen wurde, war bislang unklar. Die Reparaturarbeiten sollen Experten einer dänischen Wert übernehmen. Sie hatten den Lotsenschoner wenige Wochen vor der Havarie rundum saniert und kennen jeden Winkel des Elbseglers.

