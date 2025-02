Stand: 15.02.2025 11:59 Uhr Vier Wehren löschen Brand in Heikendorf

In Heikendorf (Kreis Plön) ist die Feuerwehr am Samstagfrüh gegen 2 Uhr zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Dorfstraße 16 gerufen worden. Wie die Leitstelle mitteilte, wurde der Brand von vier Feuerwehren bis in den Morgen gelöscht. Die Einsatzkräfte konnten verhindern, dass die Flammen auf das Nachbargebäude übergreifen. Nach den Löscharbeiten musste das Technische Hilfswerk (THW) Preetz das Haus absichern, da es einsturzgefährdet ist. Eine 91-jährige Bewohnerin wurde unverletzt gerettet.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.02.2025 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön