Stand: 28.03.2024 10:11 Uhr Vier Alpakas für den Tierpark Arche Warder

Der Tierpark Arche Warder (Kreis Rendsburg Eckernförde) hat Zuwachs bekommen: vier Alpakas. In den vergangenen Wochen waren die Tiere in Quarantäne, damit sie keine Krankheiten in den Tierpark bringen. Tierpflegerin Nora Spiekermann kümmert sich um die Neuankömmlinge: "Die sind hier ganz toll angekommen. Das ist doch was Schönes, wenn die dann draußen sind und nicht mehr im Stall stehen müssen." Nach der Eingewöhnung sollen die Tiere auch Spaziergänge mit Besuchern machen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.03.2024 | 08:30 Uhr