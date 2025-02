Stand: 21.02.2025 17:13 Uhr Viele Störche kehren zurück an die Westküste

In diesen Tagen kehren immer mehr Störche auf ihre angestammten Horste zurück. Inzwischen wurden in Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg 25 Rückkehrer gemeldet. Wo sie den Winter verbracht haben, kann laut Storchenexperten allerdings nur mit Gewissheit sicher gesagt werden, wenn sie beringt oder besendert sind. Störche, die in Südfrankreich, Spanien oder Portugal überwintert haben, kommen etwas später. Störche, die bis nach Zentralafrika ziehen, sind die letzten, die heimkehren. Die letzten von ihnen werden Ende März an der Westküste zurück erwartet.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 16:30 Uhr