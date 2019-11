Viele Radfahrer halten sich nicht an die Regeln

Schleswig-Holstein Magazin - 30.11.2019 19:30 Uhr

In Schleswig-Holstein starben im vergangenen Jahr zwölf Radfahrer - neun davon waren schuld am Unfall. Viele Radler halten sich nicht an die Regeln. Selbst in der Dämmerung ist Licht Pflicht.