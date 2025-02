Stand: 06.02.2025 09:26 Uhr VfL Lübeck-Schwartau-Trainer David Röhrig bleibt bis 2027

Der Trainer steht seit zweieinhalb Jahren an der Seitenlinie der Lübecker. Der VfL Lübeck-Schwartau steht in der Tabelle aktuell auf Rang neun, die Zweitliga-Rückrunde beginnt für das Team am Sonnabend im bayerischen Großwallstadt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lübeck