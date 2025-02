Stand: 03.02.2025 09:04 Uhr VfB Lübeck holt Unentschieden gegen Hansa Rostock

Der VfB Lübeck hat sich im Testspiel gegen Drittligist Hansa Rostock ein 2:2 erkämpft. Die Partie fand am Sonntag auf der Lübecker Lohmühle statt. Bereits am kommenden Sonntag steht ein weiterer Test gegen den SV Eichede an. Das erste Pflichtspiel nach der Winterpause bestreiten die Lübecker am 16. Februar gegen Holstein Kiel II.

