VfB Lübeck gewinnt 1:0 gegen SV Meppen

In der Fußball-Regionalliga Nord hat der VfB Lübeck Sonnabend beim Heimspiel gegen den SV Meppen mit 1:0 gewonnen. Der VfB ließ die Gäste kaum in die Partie kommen, wirkte in der Defensive hoch fokussiert und sicher, aber in der Offensive oft zu verspielt oder nicht zielstrebig genug. Das Tor fiel per Elfmeter in der 38. Minute. Grund war ein Foul im Strafraum gegen Lübecks Stürmer Posselt. Fast 4.000 Zuschauer waren beim Spiel dabei. Freitagabend hatte Weiche Flensburg bereits Phönix Lübeck zu Gast. Diese Partie endete mit 0:0.

