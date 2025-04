Stand: 11.04.2025 13:42 Uhr Verurteilte Totschlägerin am Bahnhof in Elmshorn verhaftet

Am Elmshorner Bahnhof (Kreis Pinneberg) hat eine Streife der Bundespolizei am Donnerstag (11.4.) eine bereits verurteilte Totschlägerin festgenommen. Die 42-Jährige war 2014 zu sechs Jahren und neun Monaten wegen Totschlags verurteilt worden. Etwa zwei Drittel der Haftstrafe hatte sie verbüßt, als der Rest zur Bewährung ausgesetzt wurde - diese Entscheidung ist jedoch 2023 wiederrufen worden. Zu dem erneuten Haftantritt hatte sich die Frau nicht mehr gestellt.

Die Polizei war laut eigener Aussage auf die Frau aufmerksam geworden, weil sie "psychische Auffälligkeiten" aufwies. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass die 42-Jährige per Haftbefehl gesucht wird. Jetzt, so die Polizei, hat sie noch eine Reststrafe von 597 Tagen abzusitzen. Nach der Festnahme wurde sie direkt in die JVA Lübeck eingeliefert.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Pinneberg Elmshorn