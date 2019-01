Stand: 16.01.2019 05:49 Uhr

Verteidigungsausschuss spricht über "Gorch Fock"

Am Wochenende wurde ein vertraulicher Bericht des Bundesrechnungshofes veröffentlicht, der die Instandsetzung des Segelschulschiffes "Gorch Fock" überprüft hat. Das Ergebnis: Die Schäden an dem Schiff sind nie gründlich geprüft und die explodierenden Kosten sind in Kauf genommen worden. Die "Gorch Fock" ist deshalb heute Vormittag Thema im Verteidigungsausschuss des Bundestages.

"Gorch Fock"-Sanierung: Ministerium unter Druck Schleswig-Holstein Magazin - 14.01.2019 19:30 Uhr Mittlerweile sind die Sanierungskosten der "Gorch Fock" auf 135 Millionen Euro angestiegen. Der Bundesrechnungshof wirft Marine und Verteidigungsministerium Missmanagement vor.







Von der Leyen soll Vorwürfe schnell aufklären

Der Geduldsfaden der Verteidigungspolitiker wird dünner. Die SPD stehe zwar zur "Gorch Fock", sagt Verteidigungspolitikerin Siemtje Möller. Doch müsse die Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) die Vorwürfe jetzt schnell aufklären. Das fordern auch FDP, Grüne und Linke. Bei Grünen und Linken ist der Geduldsfaden aber bereits gerissen. Sie fordern, das Schiff nicht weiter zu sanieren.

Fehlende Prüfung, falsche Zahlen

Der Bericht des Bundesrechnungshofes stellt fest, dass die Arbeiten an der Gorch Fock nie wirtschaftlich geprüft und der Ministerin falsche Zahlen vorgelegt worden seien. Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels (SPD) war schon vor Monaten stutzig geworden, als die Kosten auf einmal explodierten und statt mit zehn plötzlich mit 135 Millionen Euro angegeben wurden. Hinzu kommt, dass die Staatsanwaltschaft Osnabrück seit Ende vergangenen Jahres Hinweise auf einen Korruptionsverdacht im Zusammenhang mit der Reparatur des Segelschulschiffes prüft.

