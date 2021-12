Versuchter Mord in Flüchtlingsheim: Prozess in Kiel gestartet Stand: 17.12.2021 12:44 Uhr Vor dem Landgericht Kiel hat der Prozess gegen einen 26 Jahre alten Flüchtling begonnen. Die Anklage lautet: versuchter Mord aus Heimtücke.

Der Mann soll im Juli dieses Jahres einen Mitbewohner in der Flüchtlingsunterkunft in Boostedt im Kreis Segeberg schwer verletzt haben. Laut Staatsanwaltschaft attackierte der Angeklagte sein Opfer mit einem Plastikmesser im Gesicht und am Hals. Später soll er mit einer 20 Zentimeter langen Büroschere auf Brust und Rücken seines ehemaligen Zimmergenossen eingestochen haben. Als Grund für die Attacke nannte der mutmaßliche Täter Vergeltung. Der Mitbewohner soll ihn vor der Tat mehrfach sexuell missbraucht haben. Ärztliche Befunde stellen diese Aussagen allerdings in Zweifel. Vielmehr soll der Angeklagte unter akuten psychotischen Störung gelitten und sich den Missbrauch eingebildet haben.

Urteil soll Anfang Januar fallen

Die Staatsanwaltschaft beantragt in dem Sicherungsverfahren, dass der Mann dauerhaft in eine geschlossene Psychiatrie kommt. Dort ist der 26-Jährige seit der Tat bereits vorläufig untergebracht. Das Gericht vernimmt an drei weiteren Verhandlungstagen zahlreiche Zeugen und hat ein psychologisches Gutachten erstellen lassen. Das Urteil wird Anfang Januar erwartet.

