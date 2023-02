Stand: 05.02.2023 17:42 Uhr Versuchte Geiselnahme in Jugendanstalt Schleswig

In der Jugend-Haftanstalt in Schleswig hat ein Insasse am Sonnabend eine Gefängnis-Mitarbeiterin angegriffen. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Der Insasse habe die Frau beim Öffnen der Haftraumtür unvermittelt attackiert und schwer am Kopf verletzt, teilte die Leiterin der Anstalt am Sonntag in Schleswig mit. Offenbar habe der Häftling sie als Geisel nehmen wollen, sagte sie. Das Personal konnte den Angreifer, einen 20-jährigen Deutschen, aber überwältigen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen habe der Gefangene die Mitarbeiterin mit Schlägen und Tritten angegriffen. "Sein offensichtlicher Versuch einer Geiselnahme mit anschließender Flucht scheiterte an den allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen des Vollzuges", sagte die Anstaltsleiterin weiter. Woran konkret die Flucht scheiterte, erklärte sie auf Nachfrage aber nicht.

Insasse in die Justizvollzugsanstalt Lübeck verlegt

Der 20-Jährige hatte wegen Raub mit Körperverletzung noch zwei Jahre abzusitzen. Jetzt wurde er in die Sicherheitsabteilung der Justizvollzugsanstalt Lübeck verlegt. Die verletzte Gefängnismitarbeiterin konnte das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen.

