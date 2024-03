Stand: 26.03.2024 09:37 Uhr Verstöße gegen Tierschutzgesetz: Mann schuldig gesprochen

Wegen zahlreicher Verstöße gegen das Tierschutzgesetz ist ein Mann in Itzehoe (Kreis Steinburg) zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 56-Jährigen vorgeworfen, zwischen Anfang 2022 und Februar 2023 in Gribbohm im Kreis Steinburg viele Tiere stark vernachlässigt zu haben. Ziervögel, Geflügel, Frettchen, Lamas und Pferde waren demnach unterernährt und in einem bedenklichen Gesundheitszustand aufgefunden worden. Mehrere Tiere, darunter auch eine Kuh, mussten eingeschläfert werden. Das Amtsgericht Itzehoe sprach den Mann schuldig. Außerdem wird ihm für fünf Jahre das Halten von Wirbeltieren aller Art verboten.

