Vermisster Nils Hansen: Suche mit Spürhunden Stand: 09.02.2022 17:23 Uhr Die Suche nach dem seit 2020 vermissten Hamburger Nils Hansen geht weiter. In dieser Woche wurde mit Spürhunden im Kreis Herzogtum Lauenburg nach dem Mann gesucht. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Am Montag hatte ein Großaufgebot der Polizei die Suche nach Nils Hansen erneut aufgenommen. Auch Personenspürhunde kamen dabei zum Einsatz. Die Suche startete in Güster, dort war Nils Hansen im Oktober 2020 zuletzt gesehen worden. Die Spürhunde führten die Ermittler der Mordkommission dann nach Schwarzenbek und Geesthacht. Dort ging die Suche am Mittwoch weiter. Bis in den Hamburger Stadtteil Bergedorf haben die Hunde die Polizisten schließlich gelotst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft geht die Kripo davon aus, dass Nils Hansen getötet wurde.

Im Oktober 2020 spurlos verschwunden

Seit fast anderthalb Jahren wird der Mann vermisst. Am 20. Oktober 2020 verschwand der damals 47-Jährige spurlos. Sechs Tage später wurde sein Auto brennend auf einem Parkplatz an der Geesthachter Elbuferstraße gefunden. Im Dezember 2021 war in einem Beitrag im ZDF-Magazin "Aktenzeichen XY ... ungelöst" über den Fall berichtet worden. Danach gingen mehr als zehn Hinweise ein, die die Ermittler auswerteten. Allerdings ohne in dem Fall entscheidend voranzukommen. Die neu aufgenommene Suche stehe auch nicht im Zusammenhang mit den Hinweisen der Zuschauer, so die Polizei.

Noch ist unklar, ob die Suche nach Nils Hansen mit den Spürhunden weiter fortgesetzt wird. Das müsse die Auswertung der Spuren ergeben, so die Ermittler.

