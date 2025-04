Vermisste aus Noer: Suchaktion auf Bundeswehrgelände erfolglos Stand: 16.04.2025 14:31 Uhr Die Suche nach Tanja K. geht weiter. Seit fast vier Wochen wird die 43-Jährige Frau aus Noer vermisst. Am Mittwochmittag hat die Polizei ein Militärgelände bei Eckernförde durchsucht.

Seit dem 21. März gibt es keine Spur von der vermissten Frau aus Noer. Am Mittwochvormittag lief eine weitere größere Suchaktion auf dem Bundeswehrstützpunkt "Christianshöh" bei Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Laut einer Sprecherin waren dort auch Spürhunde und Drohnen im Einsatz. Die Aktion wurde am späten Mittag beendet. Laut Polizei wurde nichts und niemand gefunden.

Neue Suchaktion nach Hinweisen aus der Bevölkerung

Rund 100 Einsatzkräfte haben am Mittwoch nach der verschwundenen 43-Jährigen gesucht, die jetzt bereits seit fast vier Wochen als vermisst gilt. Die Mordkommission Kiel war gemeinsam mit Kräften der Bereitschaftspolizei Eutin im Einsatz und hat auf dem Übungsplatz nach jeglichen Hinweisen, Beweismitteln und auch nach der Frau gesucht. Der Übungsplatz der Bundeswehr sei zu Fuß begehbar und könnte damit als möglicher Tatort infrage kommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die Suchaktion stütze sich unter anderem auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuvor sagte die Polizei NDR Schleswig-Holstein, dass es neue Hinweise in dem Fall gibt, denen die Ermittler nachgehen. Ob diese auch der Anlass für die Suchaktion am Mittwoch waren, ist unklar.

Fall ist Thema bei "Aktenzeichen XY... ungelöst"

Die Staatsanwaltschaft wendet sich heute Abend (16.4.) erneut an die Bevölkerung. Dazu wird der Fall der vermissten Frau in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst" vorgestellt. Polizei und Staatsanwaltschaft setzen in dem Fall damit weiter stark auf Hinweise aus der Bevölkerung - besonders von Urlaubern. Womöglich hat jemand vor vier Wochen etwas gesehen, und ist mittlerweile wieder zuhause. Die Ermittler suchen zum Beispiel nach Hinweisen zu einem grauen Sprinter und zum Handy der Vermissten - einem Samsung Galaxy A53.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde