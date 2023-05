Vermisste Person nach Brand in Kappeln Stand: 18.05.2023 10:51 Uhr Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kappeln wird aktuell noch eine Person vermisst. Außerdem starb ein Hund bei dem Feuer.

In Kappeln im Kreis Schleswig-Flensburg ist in einem Mehrfamilienhaus am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Laut Feuerwehr brannte es gegen 5:20 Uhr zuerst im Keller. Die Flammen breiteten sich dann weiter aus. Um kurz nach 7 hatten die Helfer das Feuer in der Mühlenstraße unter Kontrolle, seitdem laufen die Nachlöscharbeiten. Das Haus ist laut Feuerwehr teils einsturzgefährdet.

Schmale Straßen, gute Löschwasserversorgung

"Die Kappelner Innenstadt ist grundsätzlich sehr eng bebaut: schmale Straße, große Fahrzeuge. Aber es gibt eine sehr gut ausgestattete Löschwasserversorgung. Viele Einsatzkräfte sorgten dafür, dass wir innerhalb von kürzester Zeit das Feuer vor Ausbreitung auf andere Gebäude einfangen konnten", sagte Einsatzleiter Björn Frye.

Ein Hund starb laut Feuerwehr bei dem Brand. Ein Bewohner wird aktuell noch vermisst.

