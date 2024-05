Stand: 10.05.2024 15:13 Uhr Verkehrssicherheitsbericht: Mehr Unfälle in Kiel und Kreis Plön

Die Polizeidirektion Kiel hat die Verkehrssichereitsberichte 2023 für die Stadt Kiel und den Kreis Plön veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr hat es sowohl in der Landeshaupstadt als auch in Plön mehr Verkehrsunfälle gegeben. In Kiel waren es 2023 rund 8.700 Unfälle. Das sind 650 mehr als im Jahr davor. Auch in Plön ist die Gesamtanzahl auf über 3.800 Unfälle im Straßenverkehr gestiegen. Das sind rund 240 mehr als 2022. Auch die Anzahl der Verletzten ist angestiegen. In Kiel waren es 2023 etwa 1.300. Ein Plus von rund 120 im Vergleich zum Vorjahr. In Plön ist die Verletztenzahl um 39 Personen auf etwa 560 gestiegen. Verstorben nach Verkehrsunfällen sind in Kiel drei Personen, in Plön zwei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.05.2024 | 16:30 Uhr