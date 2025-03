Stand: 18.03.2025 17:22 Uhr Verkehrskontrolllen: Viele ohne Gurt und mit Handy am Steuer

Nach einer einwöchigen Kontrollaktion zieht die Landespolizei Schleswig-Holstein ein ernüchterndes Fazit: Bei insgesamt 3.359 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Beamten bei 1.128 Fahrzeuginsassen fest, dass sie nicht angeschnallt waren. Damit befindet sich die Anzahl der festgestellten Verstöße laut Polizei in etwa auf dem Vorjahresniveau - und nach Bewertung der Ordnungshüter sei das zu viel, sagte der Pressesprecher des Landespolizeiamtes, Dennis Schneider am Dienstag. Für besonderes Unverständnis sorgt bei der Polizei die Zahl der nicht angeschnallten beziehungsweise im Kindersitz gesicherten Kinder. In 45 Fällen waren sie gar nicht oder nicht ausreichend gesichert.

Mehr als jeder dritte Fahrer von Handy abgelenkt

Die Beamten überprüften auch, ob sich die Fahrerinnen und Fahrer mit elektronischen Geräten am Steuer ablenken ließen, etwa Handys. Bei 2.848 Kontrollen seien 1.095 Verstöße festgestellt worden. Außerdem auffällig: 32 Autofahrerinnen und -fahrer waren ohne Führerschein unterwegs.

