Stand: 09.05.2024 14:06 Uhr Verkehr auf der A1: Viele wollen zu Himmelfahrt an die Ostsee

Das schöne Wetter an Himmelfahrt Feiertag zieht zahlreiche Spontan-Urlauber auf die Autobahn. An einigen Stellen in Schleswig-Holstein stocke der Verkehr wegen des Urlaubsandrangs, sagte ein Sprecher des ADAC am Donnerstagmittag. Vor allem auf der A1 bei Ahrensburg (Kreis Stormarn) und weiter im Norden an der Anschlussstelle Lübeck-Zentrum komme es für Reisende in Richtung Küste zu Verzögerungen. Reisende müssen sich demnach auf durchschnittlich 20 bis 40 Minuten Verzögerung einstellen, wenn sie in Richtung Ostsee unterwegs seien. Auch Richtung Fehmarn (Kreis Ostholstein) staute es sich. Dort startete am Donnerstag das Surf-Festival. Potentielle Staustellen sind außerdem die A7 zwischen Hamburg und Flensburg. Außerdem könnten Bauarbeiten um das Kreuz Rendsburg dafür sorgen, dass es länger dauert.

