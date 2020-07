Stand: 07.07.2020 16:55 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Verkauf der Sana Kliniken Ostholstein an Ameos geplatzt

Mehr als eineinhalb Jahre ist es her, dass der Schweizer Gesundheitskonzern Ameos verkündete, die Sana Kliniken in Ostholstein übernehmen zu wollen. Weil das Kartellamt Bedenken anmeldete, zog sich der Übernahme-Prozess zunächst in die Länge - nun ist er ganz vom Tisch. Trotz kontinuierlicher Bemühungen und immer wieder angepasster Planungen sei es nicht möglich gewesen, eine genehmigungsfähige Konzeption zur Weiterführung unter neuer Trägerschaft zu entwickeln, sagte der Vorstandsvorsitzende der Sana Kliniken, Thomas Lemke, am Dienstag.

Kreis will, dass Standorte erhalten bleiben

Sana will Krankenhäuser doch nicht verkaufen







Die Sana Kliniken Ostholstein mit Häusern in Eutin, Oldenburg, Fehmarn und Middelburg/Süsel werden den Informationen nach wieder unter das Dach der Sana Kliniken AG zurückgeführt. Man hoffe, dass alle vier Standorte erhalten bleiben, hieß es aus dem Gesundheitsministerium. Der Kreis Ostholstein erwarte darüber hinaus, dass die Klinik in Eutin saniert werde, "um den Standort zukunftssicher zu machen", sagte der stellvertretende Landrat Timo Gaarz (CDU).

Beschäftigte am Dienstagvormittag informiert

Zudem setzt der Kreis darauf, dass das Personal bei den Entscheidungen der Geschäftsführung zeitnah mit eingebunden wird. Das sei in der Vergangenheit nicht immer passiert, so Gaarz. Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein sind die Beschäftigten am Dienstagvormittag bei Betriebsversammlungen über den Stopp der Verkaufspläne informiert worden.

Sana will nun offenbar verstärkt Personal anwerben, da die Kliniken in Ostholstein aktuell unterbesetzt sind. Details dazu sind aber noch nicht bekannt.

