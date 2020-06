Stand: 09.06.2020 15:39 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Vergewaltigung einer Studentin: Lebenslange Haft gefordert

Im Prozess um die Vergewaltigung einer jungen Frau hat die Staatsanwaltschaft Lübeck am Dienstag für den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen versuchten Mordes gefordert. Dem Mann wird vorgeworfen, im Oktober vergangenen Jahres eine damals 21 Jahre alte Medizinstudentin nach einer Party vergewaltigt und anschließend gefesselt und geknebelt an einem einsamen Feldweg bei Mönkhagen (Kreis Stormarn) zurückgelassen zu haben. Der 43-Jährige habe gewollt, dass sein Opfer stirbt, um so die vorangegangene Vergewaltigung zu verdecken, sagte Staatsanwalt Niels-Broder Greve am achten Prozesstag.

Urteil fällt voraussichtlich am Freitag

Die Verteidigerin Kerstin Raber sah hingegen die Mordabsicht als nicht erwiesen an. Sie bezweifelt, dass der Angeklagte wissen konnte, dass ein Mensch bei elf Grad Außentemperatur erfrieren kann. Das sei kein Allgemeinwissen, so die Verteidigerin. Deshalb könne man auch nicht davon ausgehen, dass er die Frau dort versteckt habe, um sie zu töten. Raber beantragte, den Angeklagten wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Aussetzung zu verurteilen. Sie forderte eine angemessene Strafe, stellte aber keinen konkreten Antrag zum Strafmaß. Das Urteil soll am Freitag verkündet werden.

