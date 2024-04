Stand: 11.04.2024 13:29 Uhr Verfolgungsjagd auf A7: Unfall mit dänischem Polizeiwagen

Bei einer Verfolgungsjagd auf der A7 hat es am Donnerstagvormittag zwischen Flensburg und Tarp (Kreis Schleswig-Holstein) in Richtung Hamburg einen Unfall mit einem dänischen Polizeiwagen gegeben. Verletzt wurde dabei niemand. Das teilt die Polizei in Flensburg auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Weiter hieß es, dass der Einsatz in Dänemark begonnen habe. Die Hintergründe dazu sind nicht bekannt.

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2024 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel A7