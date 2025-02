Das Gericht wird sich die Argumente der Beteiligten anhören - das kann ein paar Stunden dauern. Der FDP-Abgeordnete Bernd Buchholz erwartet, dass bei der mündlichen Verhandlung zum Beispiel erörtert wird, ob das Land die Notkredite aufnehmen durfte - oder ob es damit unerlaubterweise die Schuldenbremse umgangen hat. SPD-Fraktionschefin Serpil Midyatli will "hilfreiche Hinweise für den weiteren Umgang mit Notkrediten" bekommen, denn: "Wir sind nicht grundsätzlich gegen Notkredite, aber gegen deren missbräuchliche Nutzung."



Finanzministerin Silke Schneider (Grüne) erwartet eine "interessante und hoffentlich aufschlussreiche" Verhandlung. Und erhofft sich "erste Hinweise auf die Rechtsauffassung des Gerichts." Viele der Fragen, um die es geht, sind aus Schneiders Sicht völlig ungeklärt. Sie erhofft sich Klarheit - auch für kommende Haushalte.

Eine ganze Menge: Enthalten war im Haushalt 2024 zunächst ein Corona-Notkredit in Höhe von 573 Millionen Euro. Dazu kam der Ukraine-Notkredit mit 800 Millionen Euro. Und ein Notkredit für die Flutschäden (mehr als 145 Millionen Euro). Verabschiedet wurde der Haushalt im März 2024 mit den Stimmen von CDU, Grünen und SSW. Im Herbst 2024 senkte die Landesregierung den Notkredit über einen Nachtragshaushalt um rund 327 Millionen Euro ab. Weil sich herausstellte, dass die veranschlagten Mittel nicht komplett gebraucht wurden. Nach dem endgültigen Haushaltsabschluss teilte das Land mit, es seien ingesamt an Notkreditmitteln nur 493,8 Millionen Euro in Anspruch genommen worden.



Im gerade frisch verabschiedeten Haushalt für 2025 steht ein Notkredit in Höhe von 272 Millionen Euro.



Um einen Notkredit in Anspruch nehmen zu können, muss der Landtag eine Notlage feststellen - dann sind Ausnahmen von der Schuldenbremse möglich.

Das bekannteste Argument sind wohl die viel zitierten "Corona-Fahrradwege" - also Radweg-Sanierungen aus dem Corona-Notkredit. Sie stehen stellvertretend für die Vorgabe, dass das Geld aus Notkrediten nur für Dinge da ist, die auch etwas mit der jeweiligen Notlage zu tun haben. Juristen sprechen da vom "Veranlassungszusammenhang." Und der sei eben nicht gegeben, sagt ein von SPD und FDP beauftragter Gutachter.



Auch den Ukraine-Notkredit sehen die Kläger als verfassungswidrig an, weil daraus auch Klimaschutzprojekte aus dem Koalitionsvertrag finanziert worden seien. Und: Die Höhe der Flutschäden ist aus ihrer Sicht zu gering, um dafür einen Notkredit aufzunehmen. Diese hätten demnach auch aus dem laufenden Haushalt finanziert werden können.



Im Finanzministerium hat man sich die Kritikpunkte der Kläger mit den Fachleuten zusammen genau angeguckt - und "unterschiedliche rechtliche Betrachtungen" festgestellt.

Das Bundesverfassungsgericht hat im November 2023 das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 der Ampel-Bundesregierung für nichtig erklärt. Eine Begründung: Der Gesetzgeber habe "den Veranlassungszusammenhang zwischen der festgestellten Notsituation und den durch die notlagenbedingte Kreditaufnahme finanzierten Maßnahmen zur Krisenbewältigung nicht ausreichend dargelegt." Sprich: Warum die Ampel Geld aus dem Corona-Kredit in einen Energie- und Klimafonds überführen wollte, hatte sie nicht überzeugend erklärt.



Inhaltlich also eine vergleichbare Argumentation. Aber ob sich daraus Rückschlüsse auf den Haushalt in Schleswig-Holstein ziehen lassen, ist natürlich Spekulation. Das Finanzministerium hat jeden Posten im Notkredit begründet. Manche Begründungen - wie eben die Frage, was Fahrradwege mit der Corona-Krise zu tun haben - findet zumindest die FDP aber nicht überzeugend.

Auf den Haushalt 2024 hätte das nach Einschätzung von Experten wohl keine Auswirkungen - aber auf den Haushalt 2025. Davon geht FDP-Mann Bernd Buchholz aus. Denn auch im aktuellen Haushalt gibt es einen Ukraine-Notkredit. Das Geld, meint Buchholz, dürfte dann nicht verwendet werden - und ein Nachtragshaushalt wäre nötig. Das Land müsste an anderer Stelle sparen.



Die Kommunalverbände beobachten das Verfahren mit Interesse: Jörg Bülow, Geschäftsführer des Gemeindestages erinnert daran, dass das Land Zusagen an die Gemeinden 2024 auch aus Notkrediten finanzierte. Und: "Auch in 2025 werden finanzielle Zusagen gegenüber den Kommunen aus Notkreditmitteln erfüllt, insbesondere beim Ausbau der Ganztagsschulen", so Bülow.



Die Finanzministerin will sich noch auf keine Spekulationen einlassen: "Wenn die Entscheidung vorliegt, dann werden wir sie für uns prüfen", sagt Silke Schneider. Und wenn sich Folgen für den Haushalt 2025 ergeben, "dann werden wir dafür auch Lösungen finden."