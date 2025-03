Stand: 14.03.2025 06:21 Uhr Vereidigung von knapp 100 Bundespolizisten in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) werden am Freitag knapp 100 neue Bundespolizisten öffentlich vereidigt. Sie sollen in unterschiedlichen Dienststellen in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern eingesetzt werden. Der Sprecher der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt sagte im Vorfeld, dass schon länger nicht mehr so viele angehende Bundespolizisten zusammen vereidigt wurden. Für die Dienststellen bedeute die Zahl eine große Entlastung. Letztes Jahr im März seien es beispielsweise nur rund 30 Personen gewesen.

Der Grund für die große Zahl sei unter anderem das hohe Dienstalter anderer Kollegen. In naher Zukunft werden durch Renteneintritte mehr Stellen bei der Bundespolizei frei. Aktuell, sagte der Sprecher, sei die Bundespolizei der Direktion Bad Bramstedt vornehmlich bei Kontrollen an der dänischen oder der polnischen Grenze sowie im Bahnverkehr im Einsatz.

