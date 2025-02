Stand: 26.02.2025 11:04 Uhr Vereidigung von 400 Rekruten in Husum

Auf dem Marktplatz in Husum (Kreis Nordfriesland) werden am Mittwochnachmittag 400 Rekruten des Gelöbnisverbunds "Westküste" vereidigt. Der Gelöbnisverbund besteht aus Angehörigen des Husumer Spezialpionierregiments 164, der Unteroffizierschule der Luftwaffe aus Appen und des neu umbenannten Ausbildungszentrums Cyber- und Informationsraum, das in Flensburg ansässig ist. Darüber hinaus werden auch Rekruten der Ausbildungskompanie des Heimatschutzregiments 4 am Gelöbnis teilnehmen - diese Kompanie ist in Alt-Duvenstedt beheimatet.

Verkehrseinschränkungen am Nachmittag

Als Gastredner spricht Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen zu den Rekruten. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Marinemusikkorps Kiel. Für Oberst Hans-Martin Gieseler, Kommandeur des Spezialpionierregiments 164, hat es große Bedeutung die Vereidigung in einem öffentlichen Rahmen durchzuführen. Dadurch werde den Rekruten sowie ihren Angehörigen eine bedeutungsvolle Zeremonie ermöglicht.

Bis zum frühen Abend soll es laut der Bundeswehr noch zu verkehrsbedingten Einschränkungen kommen. Die Norderstraße ist für die Veranstaltung noch bis 17 Uhr ab Höhe Volksbank komplett gesperrt - betroffen von der Sperrung ist auch die Großstraße.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bundeswehr Husum