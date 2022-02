Verdienstausfall durch Corona: Entschädigung nur für Geimpfte Stand: 23.02.2022 18:10 Uhr Müssen Erwerbstätige in Corona-Quarantäne, bekommen sie ab dem 20. März nur noch eine Entschädigung, wenn sie ausreichend geimpft sind. Das hat das Sozialministerium heute bekanntgegeben.

Die Corona-Infektionszahlen in Schleswig-Holstein sind weiterhin auf einem hohen Niveau. Alleine am Dienstag meldete das Land mehr als 5.500 Neuinfektionen. Für die Betroffenen - und teilweise auch für deren Kontaktpersonen - bedeutet das Isolation. Einer Arbeit kann in vielen Fällen dann nicht mehr nachgegangen werden.

Für diesen Fall gibt es die sogenannte Verdienstausfallentschädigung. Die Landesregierung hat nun aber bekanntgegeben, dass diese in Zukunft nur noch gezahlt wird, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt sind.

Bis zum Beginn der Quarantäne müssen die betroffenen Personen:



eine Auffrischimpfung (auch Booster genannt) erhalten haben,

frisch geimpft sein (zwischen dem 15. und 90. Tag nach der zweiten Impfung)

oder doppelt geimpft und genesen sein.

Ausnahmen gelten für Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen können.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.02.2022 | 19:00 Uhr