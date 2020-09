Stand: 22.09.2020 09:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Erste Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Kiel

Die Gewerkschaft ver.di hat in Schleswig-Holstein mit ersten Warnstreiks im öffentlichen Dienst begonnen. Heute wird zunächst am Städtischen Krankenhaus in Kiel und bei den dortigen Stadtwerken gestreikt. Die Gewerkschaft will damit Druck auf die Arbeitgeber aufbauen, nachdem die zweite Tarifverhandlungsrunde am Wochenende kein Ergebnis gebracht hat. "Wir wollen in einer ersten Warnstreikrunde in dieser Woche deutlich machen, dass wir auch unter den schwierigen Rahmenbedingungen der Corona-Pandemie die Forderungen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst klar darstellen können und werden", sagte ver.di-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin.

Menschenketten-Demo am Krankenhaus

Seit dem Morgen sind nach Angaben von ver.di die knapp 700 Beschäftigten der Stadtwerke Kiel dazu aufgefordert, ihre Arbeit niederzulegen. Am Vormittag soll eine Menschenketten-Demo zum Städtischen Krankenhaus starten. Auch die dortigen Pflegekräfte sind demnach dazu aufgerufen zu streiken. Vor der Klinik ist am Vormittag eine Kundgebung geplant.

Am Donnerstag zusätzlich Streiks in Schleswig

Am Donnerstag machen der Gewerkschaft zufolge die Mitarbeiter im öffentlichen Dienst aus Kiel und Schleswig dann gemeinsame Sache. In Kiel sollen alle rund 5.000 städtischen Beschäftigten in den Warnstreik treten - das betrifft auch Mitarbeiter in den städtischen Kitas. Eltern müssen laut Gewerkschaft damit rechnen, dass es bei der Kinderbetreuung Probleme geben kann. In Schleswig sollen sich am Donnerstag unter anderem Bauhof-Mitarbeiter, Beschäftigte der städtischen Schwimmhalle, Mitarbeiter des Helios Klinikums und zivile Beschäftigte der Bundeswehr in Jagel an dem Warnstreik beteiligen. Um 11 Uhr soll es eine Kundgebung unter Einhaltung der Corona-Regeln auf den Königswiesen geben. Eine Ansprache von dem ver.di-Bundesvorsitzenden Frank Werneke vor rund 300 Demonstranten ist angedacht.

Auch außerhalb von Schleswig-Holstein hat ver.di Streiks angekündigt. In Hamburg sollen sie im öffentlichen Dienst am Donnerstag beginnen. Welche Branchen bestreikt werden, ist noch unklar - es könnte die Stadtreinigung treffen oder auch Kitas, Kliniken und den Hafen.

Forderung: 4,8 Prozent mehr Lohn

Ver.di fordert für die bundesweit rund 2,3 Millionen Tarifbeschäftigten 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 150 Euro mehr pro Monat. Während der Arbeitnehmerseite eine Laufzeit des Tarifvertrags von zwölf Monaten vorschwebt, soll der Vertrag nach Ansicht der Arbeitgeber bis in das Jahr 2023 gelten. Ein konkretes Angebot hatten die Arbeitgeber bei der zweiten Verhandlungsrunde am Wochenende in Potsdam nicht vorgelegt, weil aus ihrer Sicht erst die Verhandlungsrunden zu Krankenhäusern und Sparkassen abgeschlossen sein müssen.

In einem Monat gehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam weiter.

