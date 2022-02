Ver.di kündigt zweitägigen Warnstreik der Busunternehmen an Stand: 25.02.2022 09:00 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat einen zweitägigen Bus-Warnstreik für Schleswig-Holstein angekündigt. Mehrere Städte sind betroffen. Grund sind die stockenden Tarifverhandlungen.

Laut ver.di werden Kiel, Flensburg, Neumünster und Lübeck betroffen sein. Der Warnsteik beginnt am kommenden Montag mit der Frühschicht und endet am Dienstag nach der letzten Schicht. "Wir konnten leider keinen ausreichenden Willen der Arbeitgeberseite erkennen, zu einem Tarifabschluss zu kommen - und das führt dann zu diesen Konsequenzen", sagte der Verhandlungsführer für ver.di Nord, Karl-Heinz Pliete. "Wir kündigen den Warnstreik erneut frühzeitig an, damit die Kunden der Nahverkehrsunternehmen entsprechend planen können."

Arbeitgeber und Arbeitnehmer kommen nicht zusammen

Nach Ansicht der Gewerkschaft gab es in der dritten Runde der Tarifverhandlungen für die rund 1.600 Beschäftigten des Nahverkehrs Schleswig-Holstein keine wesentliche Annäherung. Die Verhandlungen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband sollen am kommenden Mittwoch nach dem Warnstreik fortgesetzt werden.

Ver.di fordert eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 1,50 Euro pro Stunde rückwirkend ab 1.Januar 2022. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von zwölf Monaten bekommen. Die Arbeitgeber haben nach eigenen Angaben eine Corona-Sonderprämie von 600 Euro netto für 2022 und eine Erhöhung der Entgelte um 1,5 Prozent ab 1. Januar 2023 angeboten.

Der Verbandsgeschäftsführer des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Schleswig-Holstein und Verhandlungsführer auf Arbeitgeberseite, Wilfried Kley, hatte zuletzt von überhöhten Forderungen der Gewerkschaft gesprochen und auf rückläufige Fahrgastzahlen sowie Corona-bedingte Mehrkosten hingewiesen.

Kundgebung in Flensburg für Montag geplant

Am Montag soll es laut ver.di eine Kundgebung der Beschäftigten in Flensburg geben. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr auf dem Südermarkt. Es werden rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

Weitere Informationen Warnstreik im Bus-Verkehr in den vier größten Städten in SH In Kiel, Neumünster, Flensburg und Lübeck sind am Dienstag keine Busse gefahren. Hintergrund des Streiks sind Tarifverhandlungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.02.2022 | 09:00 Uhr