Ver.di kündigt weiteren Warnstreik in Kiel an Stand: 18.03.2025 06:48 Uhr Nachdem die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gescheitert sind, ruft ver.di alle Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Kiel heute zu einem ganztägigen Warnstreik auf.

Das betrifft unter anderem die Stadtwerke, viele kommunalen Kindertagesstätten, das städtische Krankenhaus, die Verkehrsüberwachung und die Müllabfuhr, heißt es von ver.di-Bezirksgeschäftsführer Manuel Gellenthin. Der Ausstand sei zwingend notwendig, um die Situation mit den Beschäftigten zu erörtern, hieß es von der Gewerkschaft.

"Klar ist: Das anstehende Schlichtungsverfahren führt nicht automatisch zu einem Abschluss, sondern zunächst zu einer Schlichtungsempfehlung. Über diese wird dann in einem erneuten Termin verhandelt. Inwieweit die Empfehlung als Abschluss akzeptiert werden kann, entscheiden die ver.di-Mitglieder", sagte Manuel Gellenthin, Bezirksgeschäftsführer des ver.di Bezirks Kiel-Plön. Geplant sei ein gemeinsames Streikfrühstück sowie eine Infoveranstaltung auf dem Nordmarksportfeld.

Nun soll eine Schlichtung helfen

Auch in der dritten Runde konnten sich Gewerkschaften und Arbeitgeber bis gestern Abend nicht auf einen Abschluss einigen, wie Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) mitteilte. Daher sollen nun zwei Schlichter helfen, eine Lösung zu finden. Die Arbeitgeber seien bis an die Grenze dessen gegangen, was sie für die öffentlichen Haushalte verantworten könnten, sagte Faeser. Die Gewerkschaften hätten sich aber nicht weiter kompromissbereit gezeigt.

Der ver.di-Vorsitzende Werneke wies die Vorwürfe zurück. Man habe sich bis an die Schmerzgrenze bewegt. Für den Verhandlungsabbruch zeigte er kein Verständnis. Die Schlichter sollen binnen drei Tagen ihre Arbeit aufnehmen - während der Schlichtung sind Streiks nicht zugelassen. Die Kommission muss binnen einer Woche nach ihrem ersten Zusammentreten eine Empfehlung beschließen.

