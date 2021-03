Verdacht auf Schwarzarbeit: Zoll-Razzien in Kiel und Lübeck Stand: 30.03.2021 15:12 Uhr Der Zoll hat mit einem Großaufgebot an Beamten in Schleswig-Holstein mehrere Büros und Wohnungen durchsucht. Es geht um Ermittlungen wegen Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung und Einschleusung von Ausländern.

Mehr als 140 Beamte des Zolls durchsuchten am Dienstagmorgen insgesamt 18 Geschäfts- und Wohnräume in Schleswig-Holstein - die Schwerpunkte lagen in Kiel und Lübeck. Nach Angaben einer Sprecherin gibt es fünf Beschuldigte. Konkret geht es um zwei Ermittlungsverfahren aus dem Bereich des Baugewerbes: Die Beschuldigten sollen Arbeiter aus Nicht-EU-Ländern nach Deutschland geholt und sie hier illegal beschäftigt haben.

AUDIO: Schlag gegen Schwarzarbeit in Schleswig-Holstein (1 Min) Schlag gegen Schwarzarbeit in Schleswig-Holstein (1 Min)

Zwei Männer wurden vorläufig festgenommen

Die Beamten stellten umfangreiches Beweismaterial fest. Außerdem stießen die Ermittler auf 14 Männer aus der Ukraine, die in Verdacht stehen, sich illegal in Deutschland aufzuhalten. Zwei von ihnen wurden festgenommen. Die Ermittler stellten außerdem auf gerichtlichen Beschluss hin Vermögenswerte in Höhe von fast 440.000 Euro sicher.

