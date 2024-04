Stand: 11.04.2024 13:21 Uhr Verbraucherzentrale SH warnt vor Drückerkolonnen zu Kabelverträgen

Die Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein meldet vermehrt Drückerkolonnen, die reihenweise an Haustüren klingeln, um Kabelfernseh-Verträge zu vertreiben. Die Experten warnen deshalb, nicht die Tür zu öffnen, wenn ein Vertreter unangekündigt klingelt. Man solle niemanden herein lassen, der den TV-Anschluss unangekündigt überprüfen möchte und sich bei Gesprächen einschüchtern oder überrumpeln lassen, so die Verbraucherschützer. Mieter, die trotzdem einen Vertrag unterzeichnet haben, können diesen noch 14 Tage lang widerrufen.

Hintergrund ist, dass ab dem 1. Juli das so genannten Nebenkostenprivileg wegfällt. Dadurch dürfen Vermieter die Kosten für einen Kabelanschluss nicht mehr auf ihre Mieter umlegen.

Weitere Informationen Kabelfernsehen: Das ändert sich für Mieter Mitte 2024 Wer zur Miete wohnt, zahlt in den Nebenkosten oft die Kabelgebühren mit. Ab 1. Juli entfällt diese Möglichkeit der Abrechnung. mehr

Archiv 4 Min Nachrichten 13:00 Uhr Alles, was für Schleswig-Holstein wichtig ist: Im Nachrichten-Podcast von NDR 1 Welle Nord hören Sie das Neueste aus Schleswig-Holstein, Deutschland und der Welt. 4 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.04.2024 | 13:00 Uhr