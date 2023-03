Verbietet Gemeinde Sylt den Bau neuer Ferienwohnungen? Stand: 16.03.2023 05:00 Uhr Kommt in der Gemeinde Sylt das Verbot für den Bau weiterer Ferienwohnungen? Das würde das sogenannte Beherbergungskonzept regeln, über das heute Abend die Gemeindevertretung in Westerland entscheiden will.

von Simone Mischke

Bereits am Montagabend hatte der Bauausschuss der Gemeinde Sylt parteiübergreifend und einstimmig empfohlen: Die Gemeindevertreter mögen das Beherbergungskonzept und die Umsetzungsstrategie beschließen. Was bedeutet das für die Gemeinde Sylt? Zum einen würde der Bau neuer Ferienwohnungen nicht mehr genehmigt werden. Außerdem soll Dauerwohnraum für Insulaner festgeschrieben werden. Zudem hat der Kreis Nordfriesland angekündigt zu kontrollieren, ob Wohnraum auch so genutzt wird, wie es im Bebauungsplan angegeben ist. Eigentümer von Ferienwohnungen, die baurechtlich nicht genehmigt seien, sollen dann aufgefordert werden, die Vermietung an Feriengäste einzustellen.

Gravierende Entscheidung

Die Gesamtzahl der Gästebetten soll also auf den Ist-Zustand begrenzt werden. Der Bürgermeister der Gemeinde Sylt, Nikolas Häckel (parteilos), spricht von einem gravierenden Beschluss mit dem Ziel, die Ressourcen auf Sylt zu schützen und den Syltern ausreichend Wohnraum zur Verfügung zu stellen - und verträglichen Tourismus zu ermöglichen. Damit habe man nach vielen Jahren einen Beschluss, um die weitere Zunahme von Ferien- und Zweitwohnungen zu stoppen, sagt der stellvertretende Bürgermeister und Jurist, Carsten Kerkamm (CDU). Aber auch Hotels dürften dann nur noch gebaut werden, wenn sie ein Prüfraster durchlaufen haben und sie beispielsweise eine Nische abdecken, die auf Sylt noch nicht besetzt ist.

Großer Aufwand für Gemeinde Sylt

Sollte die Umsetzung des Beherbergungskonzepts beschlossen werden, bedeutet die Umsetzung für die Ortsentwicklung der Gemeinde Sylt einen großen Aufwand: Der Finanzausschuss hat Kerkamm zufolge bereits drei zusätzliche Stellen genehmigt. Alleine 122 Bebauungs-Pläne müssten auf Änderungen untersucht werden und es müssten Gebiete überplant werden, für die es noch gar keinen Bebauungsplan gibt. Das kann nach Angaben von Bürgermeister Häckel bis zu fünf Jahre dauern. Das Beherbergungskonzept ist derzeit nur Thema in der Gemeinde Sylt - nicht in Hörnum, Kampen, Wenningstedt-Braderup und List.

Weitere Informationen Angst vor Übertourismus - Wem gehört die Küste? Immer mehr Menschen begeistern sich für Urlaub an Nord- und Ostsee. Doch wie viel Tourismus braucht und wie viel verträgt ein Ort? mehr

Bürgerinitiative spricht von großem Erfolg

Das Beherbergungskonzept und den einstimmigen Beschluss im Bauausschuss, wertet die Sylter Bürgerinitiative "Merret reicht's" als großen Erfolg, sagt Susanne Matthiessen, eine der Sprecherinnen der Initiative. "Weil es seit Jahrzehnten das erste Mal ist, dass wir eine schlüssige und rechtssichere Handhabe haben, um etwas in der Sylter Baupolitik zu ändern. Für uns bedeutet das einen Befreiungsschlag, den wir uns seit Jahrzehnten wünschen", so Matthiessen. Es sei ein Gefühl, als gewinne man die Kontrolle zurück.

Verhältnis von Dauer- zu Ferienwohnungen bereits gekippt

Grundlage des Berherbungskonzepts ist eine von der Gemeinde Sylt in Auftrag gegebene Analyse der Lübecker Beratungsfirma Cima. Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis: Das Verhältnis von Dauerwohnungen zu Ferienwohnungen ist in der Gemeinde Sylt längst gekippt. "Und zwar nach unseren Zahlen so deutlich wie sonst nirgends", so Projektleiter Uwe Mantik. 7.500 Ferienunterkünfte stünden 11.000 Dauerwohnungen gegenüber. "Das reicht nicht, um eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten."

Strahlkraft auf andere Inseln und Feriengebiete

Was in der Gemeinde Sylt entschieden wird, beobachtet man auch auf Föhr genau. "Wir haben das auf der Agenda, müssen uns dem auch stellen. Der Trend zur Ferienwohnungs-Nutzung ist auf allen Inseln zu beobachten. Spätestens in der zweiten Jahreshälfte werden wir das verstärkt angehen", sagt der Bürgermeister von Wyk auf Föhr Hans-Ulrich Hess (CDU). Eckernförde beispielsweise hat bereits im November vergangenen Jahres ein Beherbergungskonzept beschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.03.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tourismus Wohnungsmarkt