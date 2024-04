Stand: 25.04.2024 10:49 Uhr Veranstaltungsreihe zur Natur in SH startet in Neumünster

Am Donnerstag startet in Neumünster der Schleswig-Holsteinische "Aktionsmonat Naturlerlebnis roh". Die Eröffnung findet auf der alten Obstwiese im Norden der Stadt statt. Im Mai stehen über 800 Ausflüge und Exkursionen in die heimische Natur auf dem Programm, sagt Paulina Spiess vom Bildungszentrum für Natur und Umwelt. Mal könne das ein Spaziergang, mal eine Fahrradtour sein, so Spiess. Alle Aktionen sind auf der Organisationswebseite zu finden.

