Stand: 23.04.2025 07:13 Uhr Veranstaltungen zum UNESCO-Welttag des Buches in der Region

Am Mittwoch (23. April) findet der UNESCO-Welttag des Buches statt - und in der Region gibt es dazu mehrere Veranstaltungen, die Kindern das Lesen näherbringen sollen. In der Gemeindebücherei Timmendorfer Strand (Kreis Ostholstein) wird um 10.30 Uhr das Projekt "Buchstabensport" mit einer Lesung und Live-Performance vorgestellt. In der Eutiner Landesbibliothek (Kreis Ostholstein) gibt es um 10 Uhr einen Workshop für Kinder ab acht Jahren und um 18 Uhr einen Vortrag zu geografischen Irrtümern. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wird empfohlen.

