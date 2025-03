Stand: 06.03.2025 16:30 Uhr Veranstaltung in Kellinghusen nach Mobbing an Gemeinschaftsschule

Am Donnerstagabend (6.3.) wird im Bürgerhaus in Kellinghusen (Kreis Steinburg) über das Thema Mobbing und Gewalt in der Schule diskutiert. Auslöser waren Vorfälle in der Vergangenheit an der Kellinghusener Gemeinschaftsschule. Die Polizei ermittelt in Itzehoe (Kreis Steinburg) bereits seit dem vergangenen Sommer wegen verschiedener Straftaten. Dazu gehören verbalem und psychischem Mobbing sowie Körperverletzung und Nötigung. Die eingeleiteten Strafverfahren richteten sich laut Polizei gegen sechs Jugendliche und ein Kind unter 14 Jahren. Nach Abschluss der Ermittlungen entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie Anklage erhebt oder nicht. Bei der Veranstaltung werden sowohl Vertreter der Kriminalpolizei, eine Psychologin und Traumapädagogin, sowie Lehrer der betroffenen Gemeinschaftsschule teilnehmen.

