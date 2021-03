Veranstalter stellen neue Pläne für Eutiner Festspiele vor Stand: 30.03.2021 16:10 Uhr Bei den Eutiner Festspielen sollen ab Mitte Juni die Oper "La Bohème" und das Musical "Cabaret" aufgeführt werden - wenn die Corona-Pandemie es zulässt. Geplant waren eigentlich andere Stücke.

Im letzten Jahr musste sie noch ausfallen, für 2021 hoffen die Veranstalter auf eine Festspielsaison in Eutin (Kreis Plön). Auf der Seebühne des Schlossgartens sollen in diesem Jahr trotz Corona zwei Open-Air-Stücke gezeigt werden: die Oper "La Bohème" von Giacomo Puccini und das Musical "Cabaret". Beide Stücke sollen mit den geforderten Hygienekonzepten und Coronatests einfacher realisierbar sein, weil das Ensemble jeweils relativ klein ist.

Ursprünglich sollten in diesem Jahr "Der Freischütz" und "West Side Story" auf die Freilicht-Bühne gebracht werden - doch diese beiden Publikums-Magneten werden auf den Sommer 2023 verlegt. Bei diesen Stücken müsste die Zahl der Sänger und Schauspieler wegen Corona reduziert werden, betont Geschäftsführer Falk Herzog. Das würde aber zu erheblichen Qualitätsverlusten führen, daher die Absage des ursprünglichen Programms.

Ein Drittel der Zuschauerplätze sollen besetzt sein

Stand jetzt sollen statt 1.800 Zuschauern immerhin 600 dabei sein können. "Die 600 sind ja erst einmal von uns gegriffen aufgrund der im Moment bekannten AHA-Regeln. Was uns aktuell fehlt, ist eine Richtlinie vom Land," erklärt Geschäftsführer Herzog. Eutin will auf jeden Fall vorbereitet sein: Deshalb sollen mit Puccinis Oper und dem Evergreen "Cabaret" nun Stücke inszeniert werden, die mit vergleichsweise wenigen Schauspielerinnen und Schauspielern auskommen. Starten sollen die Eutiner Festspiele am 18. Juni - mit der Premiere von "Cabaret".

