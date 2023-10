Vegetarische Mensen? Was sagen die Schleswig-Holsteiner dazu Stand: 04.10.2023 10:00 Uhr Auf Facebook und Instagram hat NDR Schleswig-Holstein die Menschen nach ihrer Meinung zum Thema fleischlose Mensen gefragt. Die Meinungen sind gemischt.

An der Muthesius Kunsthochschule in Kiel gibt es ab sofort nur noch fleischlose Gerichte. Die erste Veggie-Hochschulmensa in Schleswig-Holstein wird in den sozialen Medien unterschiedlich aufgenommen, wie die Kommentare auf Posts von NDR Schleswig-Holstein auf Facebook und Instagram zeigen.

"Klar warum nicht. Vegetarisch ist nicht nur: Ich überbacke alles mit Käse. Wenn es gut gemacht ist, ist es besser als Fleisch. Fleisch esse ich nur zu Hause, da ich dann weiß, wo es herkommt", schreibt zum Beispiel Userin Andrea auf Facebook. Anderer Meinung ist Facebook-Userin Beate: "Ich möchte selbst entscheiden, wann und wo ich Fleisch esse oder auch nicht", schreibt sie. Und User Björn blickt zurück: "Bei uns in der Kantine hat man vor circa zehn Jahren mal einen fleischlosen Tag pro Woche ins Leben gerufen. Da sind 60-Jährige bei der darauffolgenden Betriebsversammlung ans Mikrofon gegangen und haben sich beschwert, dass sie sich bevormundet fühlen", erinnert er sich auf Facebook.

"Fortschrittliche Idee"

Auch auf Instagram ist das Echo gemischt. Userin Christiane findet eine vegetarische Mensa OK. "Fleisch kann man dann ja zu Hause essen, wenn man möchte (oder man bringt sich ein Wurstbrot mit)", schreibt sie. Userin Julia meint: "Eine tolle und fortschrittliche Idee." Wer Fleisch essen wolle, könne das ja dann zu anderen Mahlzeiten machen. Und Leah findet den Vorstoß "Klasse! Gibt schon echt leckere Sachen ohne Fleisch."

"Muss man den Menschen das aufzwingen?"

Instagram-User Olfert findet eine vegetarische Mensa dagegen nicht besonders weltoffen. "Überall wird geredet über Diversität, warum dann beim Essen drauf verzichten? Biete was für jeden an", fordert er. Ähnlich sieht das Florian: "Es sollte für jeden was angeboten werden. Und nicht so ausgrenzend." Auch Ben-Reiner zeigt sich auf Instagram verständnislos: "Warum? Muss man den Menschen das aufzwingen? Man könnte auch zweigleisig kochen."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 04.10.2023 | 19:30 Uhr