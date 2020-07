Stand: 24.07.2020 11:44 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Vater will Tochter aus Teich retten - und stirbt

Tragisches Unglück in Tornesch im Kreis Pinneberg: Ein 61 Jahre alter Vater hat am Donnerstagabend versucht, seine neun Jahre alte Tochter aus einem kleinen Gewässer zu retten. Nach Angaben der Polizei wollte er das Kind aus dem Wasser ziehen, fiel dabei aber selbst in die tiefe Kuhle und ging unter. Passanten zogen das Mädchen aus dem Wasser. Die alarmierten Rettungskräfte fanden den Mann wenig später am Grund des Teiches. Der 61-Jährige konnte zunächst wiederbelebt werden, starb aber am Freitag in einem Krankenhaus.

Mädchen war offenbar einem Tier nachgelaufen

Nach Angaben der Polizei war der Vater Nichtschwimmer und auch die Tochter kann nicht schwimmen. Das Mädchen war am Abend in Tornesch von einem steilen Weg abgekommen und in den fünf Meter tiefen Teich gefallen. Laut Bürgermeisterin Sabine Kählert war die Neunjährige einem Tier nachgelaufen. Dem Kind gehe es den Umständen entsprechend gut, sagte ein Polizeisprecher.

