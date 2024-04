Stand: 03.04.2024 12:45 Uhr Vater raucht und verpasst Zug: Drei Kinder allein unterwegs

Ein Achtjähriger und seine beiden etwas älteren Schwestern sind am Dienstagabend alleine mit dem Zug von Neumünster nach Flensburg gereist. Der Vater stand laut Polizei noch am Bahnsteig in Neumünster zum Rauchen. Der Zug fuhr daraufhin ohne ihn ab. Die Flensburger Bundespolizei und das Zugpersonal kümmerten sich um die Geschwister. Um 22 Uhr wurde die Familie wieder zusammengeführt.

