Vandalismus in Preetz: Polizei vernimmt Verdächtige

Zwei Jugendliche stehen in Verdacht, am Wochenende die Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule in Preetz (Kreis Plön) verwüstet zu haben. Laut Polizei wurden ein 15 und ein 17-Jähriger dazu vernommen. Die beiden sind inzwischen wieder auf freiem Fuß. In der Zeit zwischen Sonntag und Montag wurde in der Gemeinschaftsschule randaliert. Scheiben wurden eingeschlagen, Gegenstände umher geschmissen und Löschpulver im Schulgebäude verteilt.

Während Reinigungsarbeiten bleibt Schule geschlossen

Die Spuren, die sie in der Schule gefunden hatten und Hinweise von Bekannten führten die Beamten zu den 15- und 17- Jahre alten Schülern, so ein Polizeisprecher. Am Montagabend durchsuchten die Ermittler ihre Zimmer in den Wohnungen der Eltern - und fanden dabei Dinge, die bei dem Einbruch in die Gemeinschaftsschule weggekommen waren. Die Beamten befragten die Jugendlichen - und ließen sie anschließend wieder gehen.

Besonders das Löschpulver, das sie nahezu in der gesamten Schule versprüht haben sollen, sorgt weiter für viel Arbeit und Unterrichtsausfall in Preetz: Weil das Pulver die Atemwege reizen kann, fiel der Unterricht am Montag aus. Auch am Dienstag bleibt die Schule für die Klassen 5., 6. und 7. zu. Wie hoch der Schaden ist, steht laut Polizei noch nicht fest. Die aufwändigen Reinigungsarbeiten werden aber wohl mehrere tausend Euro kosten, schätzen die Ermittler.

