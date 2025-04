Stand: 15.04.2025 06:23 Uhr Vandalismus-Serie an Eider-Treene-Schule in Friedrichstadt?

In der vergangenen Woche haben Unbekannte in der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen erneut Fensterscheiben an der Eider-Treene-Schule in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist das bereits der fünfte Fall von Sachbeschädigung an der Schule. Mittlerweile belaufe sich die Gesamtschadenssumme auf etwa 42.000 Euro. Die Polizeistation Friedrichstadt bittet nun um Hinweise möglicher Zeugen. Bereits zwischen dem 4. und 7. April waren offenbar Steine auf Fensterscheiben der Schule geworfen worden.

