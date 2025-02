VR Classics 2025 in Neumünster: Programm, TV-Übertragung und Highlights Stand: 06.02.2025 16:39 Uhr Zum 74. Mal kommen internationale Spring- und Dressurreiter zu den VR Classics in die Holstenhallen Neumünster. Zwei Wettkämpfe werden auch im NDR Fernsehen übertragen. Ein Blick auf die Highlights.

von Joscha Krone

Am zweiten Februarwochenende pilgern wieder viele Pferdesportfans aus der ganzen Welt nach Neumünster. Dort startet am 13. Februar 2025 die "dienstälteste" Dressur-Weltcup-Etappe in den Holstenhallen. Bis zum 16. Februar treffen sich nach Angaben der Veranstalter rund 260 Reiterinnen und Reiter aus 14 Nationen in Schleswig-Holstein, um in Spring- und Dressurprüfungen ihr Können zu zeigen.

FEI Dressage World Cup, Weltranglistenprüfungen und große Preise: Highlights 2025

Das diesjährige Programm der VR Classics bietet eine Vielzahl von Höhepunkten für Reitsportfans. Ein zentrales Ereignis ist die Qualifikation für den Fédération Équestre Internationale (FEI) Dressage World Cup am Sonnabend und Sonntag - dann kämpft die Elite der Dressurreiterinnen und -reiter um wertvolle Punkte. Daran wird auch Isabell Werth teilnehmen, die als Rekordsiegerin in Neumünster gilt und aktuell die Führung im FEI Dressage World Cup Ranking innehat. Aus den Top Ten haben sich auch Carina Scholz, Raphael Netz, Ingrid Klimke und Larissa Pauluis angekündigt. Auch die Olympiareiterinnen Isabel Freese und Nanna Skodborg Merrald haben gute Chancen auf den Sieg.

Im Springreiten stehen insgesamt vier Weltranglistenprüfungen auf dem Programm. Der Große Preis der Volksbanken Raiffeisenbanken am Sonntag bildet dabei den Höhepunkt und gilt als Klassiker im Parcours. Der gebürtige Itzehoer Philip Rüping ist der Vorjahressieger dieses prestigeträchtigen Wettbewerbs und wird auch in diesem Jahr erneut an den Start gehen und versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Die Weltranglistenprüfungen werden ergänzt durch eine internationale Youngster-Tour und bedeutende nationale Wettbewerbe.

Neu dabei in diesem Jahr ist das Finale des HGW- Bundesnachwuchschampionats. Das ist eine bedeutsame und traditionsreiche Nachwuchsprüfung im deutschen Springsport. Am Freitag und Sonnabend werden dabei wichtige nationale Final-Entscheidungen im Jugendsport getroffen.

Rund um den Springsport: Show und Entertainment

Anlässlich des 30. Jubiläums des Schauwettkampfs der Reitervereine erwartet die Besuchenden ein facettenreiches Programm, das Kreativität und Emotionen vereint. Besonders spektakulär ist das Indoor-Eventing, bei dem Reiterinnen und Reiter anspruchsvolle Naturhindernisse in rasantem Tempo überwinden.

Darüber hinaus bietet eine umfassende Ausstellung in den Hallen 4 und 5 sowie im Forum und Foyer Einblicke in die Welt des Pferdesports. Auch für die jüngsten Gäste ist mit einem eigenen Abenteuerland gesorgt. Dank großer Videowände können Zuschauer die Wettbewerbe aus der Hauptarena live verfolgen. Ein Besuch beim Abreiteplatz ermöglicht es, Profis bei ihrer Vorbereitung hautnah zu erleben.

Seit 1951: Spring- und Dressurreitturnier mit Tradition

Die VR Classics blicken auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. 1951 wurden sie von den Neumünsteraner Fabrikanten Richard Brüggen und Hermann Marsian ins Leben gerufen. Darauf entwickelte sich das Turnier schnell zu einem der bedeutendsten deutschen Springreitturniere mit internationaler Beteiligung. Seit 1987 ist die Veranstaltung Teil des FEI Dressage World Cup und damit die älteste Station dieser Serie weltweit. Im Laufe der Jahrzehnte haben zahlreiche Reitsportlegenden in den Holstenhallen ihr Können unter Beweis gestellt und das Publikum mit beeindruckenden Leistungen begeistert.

VR Classics von zu Hause aus verfolgen

Für alle, die nicht persönlich in Neumünster dabei sein können, gibt es die Möglichkeit, die Wettbewerbe live im Fernsehen oder Online zu verfolgen. Der NDR überträgt sowohl das DEFENDER Championat von Neumünster (Internationale Weltranglisten-Springprüfung mit Stechen) als auch den Großen Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken (Internationale Weltranglisten-Springprüfung Kl. S**** mit 2 Umläufen) in seiner Sendung Sportclub live. Die Sendungen gibt es auch im Livestream auf sportschau.de zu sehen.



Samstag, 15.2.2025, 16.30 – 17.15 Uhr : DEFENDER Championat von Neumünster

: DEFENDER Championat von Neumünster Sonntag, 16.02.2025, 16.00 – 17.00 Uhr: Großer Preis der Volksbanken und Raiffeisenbanken

Zudem werden alle Prüfungen, Wettbewerbe und und Preise im Livestream auf ClipMyHorse.TV übertragen, sodass Fans weltweit die spannenden Wettkämpfe in Echtzeit miterleben können.

Tickets und Preise

Vor Ort in den Holstenhallen dabei zu sein, wird allerdings schwieriger - laut Veranstalter gibt es nur noch wenige Restkarten. Die Ticketpreise reichen beispielsweise von Flaniertickets (Zutritt zum Public-Viewing in den Hallen 4 und 5 ohne Zutritt zur Halle 1) für 5,50 Euro am Donnerstag bis zur V.I.P.-Loge für den ganzen Sonnabend für 458 Euro.

Restkarten gibt es noch für die Tagesveranstaltung am Donnerstag, Freitagvormittag (nationaler Grand Prix und Qualifikation zum Championat der Pferdestadt Neumünster der Dressurreiter) oder Freitagnachmittag. Auch für den Samstagvormittag mit der ersten Entscheidung im FEI Dressage World Cup sind noch letzte Plätze im Südturm und in Block K zu bekommen. Stehkarten sind ausschließlich an der Tageskasse erhältlich - dort erhält man auch die Flanierkarten, die es aber auch online gibt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster Pferdesport