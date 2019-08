Stand: 29.08.2019 05:00 Uhr

Urteil zum Fraktionsausschluss von Sayn-Wittgenstein erwartet

Der Streit um den Fraktionsausschluss der ehemaligen AfD-Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein geht in die nächste Runde. Heute verkündet das Landesverfassungsgericht sein Urteil. Die 64-Jährige hatte gegen ihren Ausschluss aus der Fraktion im schleswig-holsteinischen Landtag geklagt. Sie sieht ihre Recht als Abgeordnete beschnitten und in den parlamentarischen Mitwirkungsrechten verletzt.

Von Partei ausgeschlossen

Seit 2018 ist von Sayn-Wittgenstein aus der Fraktion ausgeschlossen. Der Fraktionsvorsitzende Jörb Nobis hatte den Rauswurf im Dezember damit begründet, dass die Politikerin 2014 für einen Verein geworben haben soll, der auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD steht und vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuft wurde.

Erst gestern gab das Bundesschiedsgericht der Partei dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss statt, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die Entscheidung sei letztinstanzlich wegen parteischädigenden Verhaltens gefallen. Auch in diesem Fall ging es um den mutmaßlichen Kontakt zu dem rechtsextremen Verein.







Erst gestern gab das Bundesschiedsgericht der Partei dem Antrag des Bundesvorstandes auf Parteiausschluss statt, wie ein Parteisprecher mitteilte. Die Entscheidung sei letztinstanzlich wegen parteischädigenden Verhaltens gefallen. Auch in diesem Fall ging es um den mutmaßlichen Kontakt zu dem rechtsextremen Verein.

Juristische Schritte gegen Rauswurf

Von Sayn-Wittgenstein war zu Beginn des Jahres als Parteichefin zurückgetreten. Im Juni wählten die schleswig-holsteinischen Parteimitglieder sie mit 56 Prozent erneut als AfD-Vorsitzende. Die 64-Jährige setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen zwei Konkurrenten durch.

Der Prozess am Landesverfassungsgericht wird voraussichtlich nicht das letzte Mal sein, dass von Sayn-Wittgenstein ein staatliches Gericht zur Klärung von Partei-Konflikten bemüht: So kündigte die umstrittene Politikerin nach ihrem Rauswurf aus der AfD am Mittwoch an, gegen das Urteil des AfD-Bundesschiedsgerichts juristisch vorzugehen.

